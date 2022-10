Festa del cioccolato a Termoli, folla in piazza Monumento

(ANSA) - TERMOLI, 23 OTT - Folla negli stand della Festa del cioccolato in piazza Monumento a Termoli con espositori provenienti da Molise, Puglia, Abruzzo e Marche. L'evento che ha preso il via venerdì sera vede il patrocinio dell'assessorato alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Termoli ed è organizzato dall'associazione culturale e di promozione sociale "Amip".

Quest'anno la manifestazione si arricchisce della collaborazione dell'Istituto Alberghiero di Termoli Ipseoa "Federico di Svevia" che per tutte e tre le serate ha dato vita a laboratori e focus sulla cultura del cioccolato.

Le "Lezioni di cioccolato" dell'Alberghiero si sono svolte già nel giorno dell'inaugurazione e proseguono oggi dalle 17 alle 20.

Le aziende presenti esporranno esclusivamente prodotti artigianali creando un vero e proprio villaggio itinerante dove si può acquistare e degustare il cioccolato in un mix che viene riproposto grazie al grande successo delle prime due edizioni.

La Festa del Cioccolato si propone come spartiacque tra gli appuntamenti dell'ultima Estate Termolese e i prossimi eventi natalizi, all'insegna della destagionalizzazione.

"Questa festa è un evento consolidato che ha sempre avuto molti consensi - ha dichiarato l'assessore comunale al Turismo Michele Barile - per questo abbiamo ritenuto opportuno riproporlo anche quest'anno con l'Istituto Alberghiero che ha tenuto laboratori interessanti". Barile annuncia nuove iniziative a novembre e per la festa di Halloween. "Siamo al lavoro per rendere appetibile Termoli anche fuori dal periodo estivo". (ANSA).