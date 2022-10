Unimol, uffici aperti per 'Settimana Isee'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 OTT - L'Università del Molise apre le porte a studenti e famiglie per fornire un supporto in materia di presentazione e acquisizione dell'attestazione Isee per accedere all'esonero totale o parziale della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2022-2023. A partire da lunedì 24 ottobre e sino a venerdì 28 ottobre, per poi replicare lunedì 31 ottobre, dalle 9 alle 12:30, e dalle 15 alle 19, saranno aperti gli sportelli di front-office del Settore Diritto allo studio e del Settore orientamento e tutorato. Un'apertura straordinaria nella 'Settimana Isee', "nata con l'idea di accompagnare e agevolare tutti - fa sapere l'Unimol - oltre che un'occasione per confrontarsi e dialogare con uno staff dedicato e a disposizione per individuare le soluzioni più idonee e rispondere alle problematiche e alle richieste di informazione".

Tutte le informazioni sono comunque consultabili sul sito web dell'Ateneo. (ANSA).