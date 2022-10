Consiglieri minoranza Isernia a Toma, 'salviamo Emodinamica'

(ANSA) - ISERNIA, 22 OTT - I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Isernia, Elisabetta Lancellotta e Pierpaolo Di Perna del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Filomena Calenda del gruppo UdC, Domenico Chiacchiari di Isernia Migliore e Cosmo Tedeschi di Isernia Civica, con una nota, chiedono al governatore del Molise e Commissario ad Acta della sanità, Donato Toma, di modificare la bozza del Pos 2022-2024 salvaguardando il reparto di Emodinamica dell'ospedale di Isernia, prevedendo un servizio che copra l'intero arco della giornata. I cinque consiglieri non hanno condiviso il documento approvato, senza i loro voti, dal Consiglio comunale di Isernia, per chiedere il ritiro della bozza e un confronto con il territorio, e hanno dato vita a un'iniziativa autonoma.

"Chiediamo al Commissario ad Acta - si legge nella nota - che Emodinamica del nosocomio del capoluogo pentro venga salvaguardato e rinforzato col servizio h24, poiché parliamo di un reparto che si occupa delle cosiddette patologie tempo dipendenti. Senza un'efficace e celere rete tempo dipendente si aumenta il rischio clinico, conseguenza del differimento nel tempo del trattamento medico-specialistico al paziente. Le patologie tempo dipendenti necessitano di una struttura idonea a prendere in cura il paziente per il trattamento tempestivo della singola patologia, per il quale è necessaria una struttura medico-sanitaria esperta e di eccellenza". (ANSA).