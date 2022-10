Ruba auto e fugge su Ss 16, inseguito dai Cc e arrestato

(ANSA) - TERMOLI, 21 OTT - Ruba una vettura a Vasto (Chieti), viene intercettato dai Carabinieri di Termoli a Petacciato (Campobasso) e inseguito a forte velocità per 20 chilometri, per poi essere arrestato. E' un 25enne di Cerignola (Foggia) che durante la fuga sulla statale 16 ha anche danneggiato l'auto rubata.

Alla vista dei militari il giovane aveva accelerato, poi era stato costretto a fermare il mezzo a Campomarino (Campobasso), vicino al guard-rail; a quel punto ha tentato di farsi largo per uscire dall'abitacolo sbattendo ripetutamente la portiera contro l'auto dei Carabinieri, danneggiandola.

L'arresto è stato convalidato dal Gip che ha disposto l'obbligo di dimora nel centro in provincia di Foggia. A carico del 25enne le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

I Carabinieri hanno recuperato la macchina e sequestrato, a seguito di perquisizione, una centralina modificata, un cacciavite, una torcia a batteria, due chiavi d'accensione alterate e alcuni grammi di hashish. (ANSA).