Istruzione, Molise, borse di studio per altri 485 studenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 OTT - Tutte le richieste per ottenere le borse di studio per l'anno scolastico 2020-2021 saranno liquidate ai beneficiari. Lo rende noto il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale del Molise Roberto Di Baggio.

Ciò è stato possibile grazie a un recupero di fondi, circa 97.000 euro, che ha consentito alla Regione di effettuare lo scorrimento della graduatoria.

"I Comuni a cui già sono state liquidate dalla Regione lo scorso 20 settembre le somme necessarie - fa sapere Di Baggio - dovranno corrispondere entro il prossimo 30 ottobre la borsa di studio a tutti gli studenti che erano rimasti esclusi dalla prima erogazione, circa 485, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado. "Dopo l'allargamento della platea dei beneficiari dei contributi per i libri di testo - aggiunge - abbiamo messo in campo ulteriori misure a favore delle famiglie nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Il diritto allo studio è un bene prezioso che deve essere garantito a tutti, in particolare alle famiglie in difficoltà. Complice il difficile periodo che stiamo vivendo, è ora più che mai necessario intervenire in maniera netta sul territorio, per evitare che le ristrettezze economiche possano incidere negativamente sul triste fenomeno dell'abbandono scolastico che stiamo combattendo con ogni mezzo proprio perché - conclude - è il sintomo di fallimento di una comunità".