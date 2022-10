'Io Promuovo il mio Paese', Aast Molise consegna i premi

(ANSA) - TERMOLI, 20 OTT - Con la premiazione delle scuole di Termoli, Montenero di Bisaccia e Campobasso, di poeti e associazioni, si è concluso il concorso dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo "Io promuovo il mio paese" dedicato alla valorizzazione turistica del territorio molisano.

Davanti ad una platea gremita, il commissario straordinario dell'Aast Remo Di Giandomenico ha consegnato i premi: un voucher per un tour del Molise.

Nella sezione video vince la scuola primaria di via Stati Uniti, Istituto comprensivo "Schweitzer" di Termoli con le classi 4C e 4D.

Per le scuole secondarie di primo grado, primo posto alla classe II Laboratorio di informatica dell'Istituto comprensivo "Oddo Bernacchia" di Termoli. Per la categoria disegno: primo classificato ex aequo all'istituto Comprensivo Leopoldo Montini di Campobasso, Classi 2C e 2F.

Tra le scuole secondarie di secondo grado, con il blog, vince l'Istituto comprensivo Ipsia di Montenero di Bisaccia, classe 3° A. Nelle associazioni, vincono per la sezione video la "Luna nel pozzo", per il racconto-fotografia l'Associazione "Agimi Molise". Categoria poesia, prima classificata Lorella Del Gesso.

Nella lirica dialettale vince Saverio Metere e per la sezione libro, l'avvocato e poeta Angelo Marolla. (ANSA).