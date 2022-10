Natale: Campobasso, allestimento luminarie,si apre confronto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 OTT - Si apre al Comune di Campobasso il dibattito sull'opportunità, considerata l'attuale situazione socio-economica e i costi energetici, di allestire le luminarie di Natale in alcune strade della città. Nelle ultime ore ha preso posizione il capogruppo della Lega a Palazzo San Giorgio, Alberto Tramontano. "Ho invitato la maggioranza 5stelle a considerare la drammaticità del tempo presente e a non spendere decine di migliaia di euro per le luminarie. Il caro energia e l'inflazione galoppante - ha evidenziato - non consentono di sperperare denaro pubblico. Per quest'anno diciamo 'no' alle luminarie natalizie, i soldi risparmiati destiniamoli alle famiglie e alle imprese in difficoltà". (ANSA).