Comune Termoli, laboratori e animazione nei parchi

(ANSA) - TERMOLI, 14 OTT - Il parco di quartiere un luogo di gioco, ma anche di attività laboratoriali e animazione. E' l'ultima iniziativa dell'assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Termoli Michele Barile. Il progetto Sorridere al Parchetto" mira a coinvolgere i più piccoli residenti nei vari quartieri della città. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'associazione "Sorridere Sempre" e "Carrefour". I volontari dell'associazione effettueranno un tour tra le aree verdi della città e realizzeranno laboratori tematici, animazione, giochi, tatuaggi e tante altre iniziative per tutti tutti i presenti. Cinque gli appuntamenti previsti. Il primo sabato 15 ottobre nel parchetto del Quartiere Sant'Alfonso dalle 16 alle 18. Il 16 ottobre sono previste attività in Contrada Colle Macchiuzzo dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dello stesso giorno nell'area gioco del quartiere San Pietro.

Si prosegue il 29 ottobre in Contrada Difesa Grande, dalle 16 alle 18 e il 30 ottobre in Contrada Colle della Torre, sempre nel pomeriggio.

"Il progetto permetterà ai più piccoli di continuare a incontrarsi all'aria aperta rivitalizzando, nel contempo, i parchetti della città" commenta l'assessore Barile. I volontari dell'associazione "Sorridere sempre" invitano tutti a partecipare e ringraziano il Comune per aver voluto portare avanti il progetto. (ANSA).