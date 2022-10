Listeria: morto paziente di 75 anni ricoverato a Campobasso

Le sue condizioni erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse: non ce l'ha fatta il 75enne di Bojano (Campobasso), ricoverato in Terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso, che aveva contratto la listeriosi. L'uomo da giorni era in Rianimazione dopo aver ingerito un alimento, probabilmente della ricotta. E' deceduto nel pomeriggio di venerdì. Sul caso è stata avviata una verifica dell'ufficio Igiene per risalire al tipo di alimento all'origine del contagio.