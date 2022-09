Unimol, domani selezioni a corsi laurea numero programmato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 SET - Al via domani 28 settembre all'Università del Molise il test di selezione unico per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione e Scienze infermieristiche e ostetriche. Le domande di partecipazione sono in totale 384. Le prove si terranno dalle 13 presso il 3/o edificio polifunzionale in via De Sanctis a Campobasso. (ANSA).