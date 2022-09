Termoli, con 'Effects' pannelli fotovoltaici su tetto scuola

(ANSA) - TERMOLI, 27 SET - Il Comune di Termoli, nell'ambito del progetto "Effects" (EFFective Planning of schools buildings for Environment and ClimaTe changeS) finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, ha ottenuto 170 mila euro da utilizzare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola di Via Montecarlo, la sostituzione dell'impianto di illuminazione con un sistema a led e l'impianto di condizionamento.

Le iniziative sono state illustrate dall'assessore comunale Silvana Ciciola alle famiglie degli alunni di via Montecarlo nel corso di un incontro. Il progetto "Effects" di cui l'Amministrazione comunale è partner, mira a promuovere una cultura della sostenibilità tra alunni, famiglie e docenti, coinvolgendoli in azioni educative-pilota. Attraverso l'esperienza sul campo determinata dagli interventi strutturali negli edifici avranno modo di seguire direttamente gli effetti dell'impatto sull'ambiente, e quindi di approfondire, scoprire e condividere gli innumerevoli aspetti dell'efficienza energetica e della sua influenza sulla vita di tutti i giorni e soprattutto di acquisire comportamenti adeguati e senso di responsabilità e di rispetto verso l'ambiente. (ANSA).