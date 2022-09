Medici, lezione 'prova' all'Unimol per futuri specializzandi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 SET - Università del Molise e Accademia italiana medici specializzandi (Aims) insieme per il corso di preparazione al concorso nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, fruibile a condizioni speciali e particolarmente vantaggiose. Giovedì 29 settembre, dalle 15:30 alle 18:30, nella Sala 'E. Fermi' della Biblioteca di Ateneo in viale Manzoni a Campobasso, si svolgerà una lezione di prova gratuita. E' possibile iscriversi fino a esaurimento dei posti disponibili, accedendo da un link reperibile sulla sito web dell'Unimol. (ANSA).