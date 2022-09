Mons. Bregantini a clero, 'seguitemi con vostre preghiere'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 SET - "Carissimi sacerdoti, diaconi e fedeli tutti, vi comunico che per accertamenti devo ricoverarmi in ospedale, alla Clinica Neuromed. Il motivo è un controllo sanitario necessario, dovuto all'uso di un medicinale che assumo da tanti anni, indispensabile per il cuore. Prendete contatti con il Vicario Generale per le varie urgenze. Si tratta di alcuni giorni, come speriamo. Seguitemi con le vostre preghiere.

Grazie, in comunione di intenti, Vostro Pastore". Così, in una lettera inviata ieri al clero e ai fedeli, l'arcivescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Bregantini, prima del ricovero all'istituto neurologico 'Neuromed' di Pozzilli (Isernia).

(ANSA).