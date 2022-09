Elezioni: candidato Pd, Lotito mi ha chiesto il voto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 SET - Sono candidati entrambi in Molise, tutti e due in corsa per il Senato, uno all'uninominale, l'altro al proporzionale, ma corrono in schieramenti opposti. Il primo è Giuseppe Cecere, ex primario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, oggi in pensione, candidato del Pd; il secondo è Claudio Lotito, imprenditore, presidente della Lazio, candidato del centrodestra. In questi giorni girano entrambi in lungo e in largo la regione in cerca di consensi e proprio nel tour elettorale in vista del voto di domenica è capitato un singolare episodio. A raccontarlo è stato Cecere durante una iniziativa elettorale del centrosinistra. "Ero in strada a Campobasso, insieme ad altre persone - è stato il suo racconto - quando si è presentato Lotito e mi ha chiesto il voto per lui. Io gli ho risposto: ma ti rendi conto? Questo dimostra quanto conosci il Molise". (ANSA).