Trivento, incendio in abitazione centro storico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 AGO - Mattinata di paura a Trivento (Campobasso) per l'incendio di una abitazione nel centro storico del paese. Le fiamme sarebbero partite da una lavatrice all'interno di un edificio che si trova nella parte più alta del paese, non raggiungibile da mezzi pesanti. Particolarmente difficoltose dunque le operazioni dei Vigili del fuoco di Campobasso per spegnere le fiamme e fare la successiva bonifica.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I danni sono ingenti. (ANSA).