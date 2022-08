Teatro: Molise piange la morte di Paola Cerimele

(ANSA) - AGNONE, 26 AGO - E' il giorno del dolore oggi in Molise che piange la morte dell'attrice di Agnone Paola Cerimele, avvenuta ieri a seguito di un incidente stradale in Abruzzo, tra San Giovanni Lipioni e Castelguidone (Chieti).

Centinaia i post sui social di chi la conosceva come artista, i messaggi dei cittadini di Agnone, dove era cresciuta e benvoluta, e quelli dei suoi colleghi tra i quali Sergio Castellitto che ha chiamato il sindaco, Daniele Saia, e in una telefonata ha espresso il suo cordoglio.

Intanto la Procura di Vasto (Chieti) ha disposto l'autopsia, si attende ora l'affidamento dell'incarico.

Restano critiche le condizioni del compagno di Paola Cerimele, in auto con lei. L'uomo, 56enne di San Marco in Lamis (Foggia), dapprima ricoverato all'ospedale di Vasto (Chieti), è stato poi trasferito all'ospedale di Pescara dove, durante la notte, è stato operato. Illeso il conducente dell'altra auto coinvolta.

I carabinieri di Vasto indagano per chiarire le cause dell'incidente. (ANSA).