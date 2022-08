Mostre, le opere inedite di Giosetta Fioroni a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 26 AGO - Le opere inedite di Giosetta Fioroni in esposizione a Termoli dall'1 al 30 settembre. La mostra, curata da Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei, comprende circa trenta opere dell'artista romana che, attraverso un'arte giocosa e leggiadra, ha saputo raccontare le donne, l'eleganza, la sensualità, gli sguardi, la moda e tutto un mondo interiore particolareggiato fatto di memorie, rimandi infantili, spunti fiabeschi ed elementi privati.

Nella Casa Museo Stephanus di Termoli, storica Dimora ed ex sede del Palazzo Vescovile, sarà possibile ammirare una corposa rassegna pittorica.

La personale mostra il percorso intrapreso da Fioroni, un'artista considerata "più lunare che solare. Appartiene al mondo dell'infanzia attraverso il quale entra in rapporto con le cose che ci circondano […] per avviarci a trovare il significato più profondo dell'esistenza, per aiutarci a trovare un senso alla vita".

Sulla superficie densa e spessa di colore ritornano, come suggerisce Ermanno Krumm, come lettere di un alfabeto, le figure care all'artista: "Case, scale, cuori, stelle, alberi, parole scarabocchiate, elementi di un sogno ripetuto variato come geroglifici" e "ne risulta un linguaggio complesso nelle articolazioni, ma semplice nel racconto: una fiaba felice e ispirata". (ANSA).