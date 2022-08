Cciaa Molise, 'Libro bianco su priorità infrastrutturali'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 AGO - 'Le priorità infrastrutturali per il sistema economico molisano': è il tema dell'incontro organizzato dalla Camera di commercio (Cciaa) del Molise in collaborazione con Uniontrasporti, in programma il 1/o settembre, dalle 9:30, nella Sala Costituzione della Provincia di Campobasso. L'iniziativa arriva al termine di una serie di tavoli territoriali che, attraverso la concertazione con il sistema imprenditoriale e istituzionale molisano, hanno animato il confronto sul tema delle infrastrutture materiali e digitali, con una visione centrata sul territorio regionale. A introdurre i lavori, dopo i saluti del presidente della Cciaa Molise, Paolo Spina, sarà il presidente di Unioncamere Andrea Prete, che tratterà il tema 'Ruolo delle Camere di Commercio nello sviluppo infrastrutturale'. Successivamente verrà presentato il 'Libro Bianco delle priorità infrastrutturali del Molise'. Il documento restituisce una sintesi regionale rispetto alle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali.

(ANSA).