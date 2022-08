Peste suina, Molise, ok a Piano interventi urgenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 AGO - La Regione Molise ha approvato il 'Piano per gli interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana' (Psa). Ha valenza di cinque anni e si applica su tutto il territorio regionale compresi Parchi, oasi di protezione, territori a caccia programmata, in aree urbane e periurbane, ed integra i Piani di controllo e prelievo selettivo già approvati e in corso di applicazione. Obiettivo generale è proteggere il patrimonio suinicolo regionale da eventuali incursioni del virus della Psa mediante il riscontro dell'infezione in tempi rapidi. Tra gli obiettivi specifici rientra quello della riduzione del numero dei cinghiali, tenuto conto del riconosciuto ruolo epidemiologico nella propagazione della malattia. E' stato inoltre previsto, nell'ambito dei Piani di gestione regionali della fauna selvatica, di ricorrere ad iniziative per la riduzione numerica della suddetta popolazione, elaborate in base ad una valutazione del rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché in base a specifici criteri di azione che saranno nel caso implementati dalla Regione, al fine di raggiungere l'obiettivo dell'abbattimento dell'80% dei capi in cinque anni. (ANSA).