Musica: Oratino, concerto all'alba con Silvia Mezzanotte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 LUG - Sarà Silvia Mezzanotte ad aprire la 4/a edizione di 'Oratino Mac - Musica, Arte e Cultura' con un singolare appuntamento: il 'Concerto all'alba' in programma dalle 5:30 di domenica 31 luglio al 'Tratturello di Oratino'. La cantante accompagnerà al sorgere del sole, con la sua suadente voce, le note del direttore artistico del festival e pianista, Simone Sala, e del bassista Lorenzo Mastrogiuseppe. "L'anno scorso - ha spiegato Sala - ho portato in scena per la prima volta il Concerto all'alba, una novità che mi ha fatto, e ha fatto vivere, grandi emozioni. È stata Silvia Mezzanotte, colpita e affascinata dall'evento e dal video dello scorso anno, a propormi la sua partecipazione. Chiaramente la direzione artistica e l'Amministrazione comunale hanno accolto con grande piacere la richiesta". "Ripercorrerò le tappe più importanti della mia carriera - ha fatto sapere Silvia Mezzanotte - e lo farò soltanto in acustico. Ci sarà anche qualche chicca speciale per guardare l'alba insieme ai presenti". (ANSA).