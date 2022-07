Nuoto: italiani categoria, record di atleti per Hidro Sport

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 LUG - La Hidro Sport porterà 13 atleti ai Campionati Italiani di categoria di Roma che, a differenza della consueta quanto suggestiva location dello stadio del nuoto del foro italico che si sta rifacendo il look per ospitare i Campionati Europei, verrà svolta nella vasca da 50 metri del centro federale di Pietralata: nove atleti per le gare individuali e altri quattro che si aggregheranno al gruppo per disputare le staffette.

La prima parte dei Campionati Italiani vedrà in acqua gli atleti e le atlete appartenenti alle categorie Juniores e Cadetti con programma gare che inizia il 28 Luglio e termina il primo agosto, a seguire sarà la volta della categoria Ragazzi con gare programmate dal 2 al 4 agosto.

Marco Gallesi (2003), ormai entrato nell'élite della velocità italiana con la sua presenza costante ai Campionati Italia Assoluti invernali, primaverili ed estivi, sarà impegnato nei 50 e 100 sl e nei 50 e 100 farfalla; Emanuele Perlino (2003), disputerà i 50, 100 e 200 sl; Antonio Pio Iacovelli (2005) si cimenterà nei 100 e 200 farfalla; Ermanno Tedeschi (2005) sarà chiamato a confermare i suoi ottimi progressi stagionali nei 100 e 200 sl e poi sarà protagonista nel quartetto che ha conquistato l'accesso in finale della 4x200 sl. Insieme a lui ci sarà lo stesso Perlino e completeranno la formazione Patrick Comodo (2003) e Giovanni Oriente (2004).

La sezione dei più giovani vedrà impegnati: Giovanna Muccitto, atleta del 2008 che sarà impegnata in cinque gare individuali (50-100 sl, 100-200 farfalla, 100 dorso) e nelle due staffette finaliste, la 4x100 SL e la 4x100 Mx; Sara Colalillo (2008) affronterà i 100 e 200 dorso individuali e le due staffette; Miriam Di Ridolfo (2009) 50 sl e staffette; Daniel Agostini (2006) scenderà in acqua per i 100 e 200 dorso, Alessandro Catelli (2006) sarà protagonista nei 100 rana; Sara Sabella (2008) disputerà la frazione a rana nella staffetta mista e, trovandosi appena fuori dalla Top50 di categoria, in caso di rinunce di un paio di atlete, potrebbe sommare a questa soddisfazione anche quella di disputare la gara individuale dei 100 rana. Alice Lomastro (2009) sarà impegnata nel quartetto che disputerà la finale della 4x100 sl. (ANSA).