'Bas' di Pesche tra migliori 100 pizzerie d'Italia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 LUG - Traguardo storico per 'Bas&Co' che entra a far parte delle cento migliori pizzerie italiane. Il locale di Pesche (Isernia) si è classificato al 93esimo posto nella classifica stilata da '50 Top Pizza', guida online aggiornata ogni anno delle migliori pizzerie italiane e del mondo, senza alcuna preferenza di stile. La pizzeria della famiglia Sannino, unica rappresentante per il Molise, ha ottenuto l'ambito riconoscimento dopo aver superato con successo diverse ispezioni anonime in cui oltre alle materie prime e al prodotto finale sono stati valutati altri numerosi indicatori di qualità come la carta dei vini e delle birre, il servizio offerto e la location.

"Entrare a far parte della top 100 delle migliori pizzerie d'Italia - hanno commentato i titolari a margine della premiazione al Teatro Mercadante di Napoli - è il frutto di dodici anni di intenso lavoro, caratterizzato da una costante sperimentazione di metodi e ingredienti per ricercare quel giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, per offrire al cliente non una semplice pizza ma un'esperienza sensoriale completa e appagante. La nostra crescita - hanno aggiunto - è legata al quotidiano confronto intergenerazionale che c'è nella nostra cucina. Ognuno di noi, infatti, ha un modo differente di concepire il prodotto finale e questo ci permette di inserire nel menu idee sempre nuove e mai banali. Ma crediamo che il nostro vero punto di forza sia la tenacia con cui continuiamo a credere nel nostro territorio e nel nostro splendido borgo. La nostra è una scelta di vita: in un periodo in cui molti decidono di trasferirsi fuori regione, noi vogliamo dimostrare che il Molise è un luogo incantevole, con materie prime straordinarie e persone uniche che ci hanno permesso di migliorare costantemente. Per questo motivo dedichiamo questo traguardo alla nostra terra e ai tantissimi molisani che in questi anni non ci hanno fatto mancare il loro affetto". (ANSA).