Imprese: Molise, settore in affanno, poche iscrizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 LUG - Più ombre che luci: è lo scenario che emerge dal report diffuso dalla Camera di commercio del Molise (dati Movimprese) sulla natalità-mortalità delle imprese regionali nel secondo trimestre 2022. Se a livello nazionale ci si avvia verso una normalizzazione del bilancio tra iscrizioni e cessazioni, la stessa cosa, fa sapere la Cciaa, non accade in Molise. Le nuove iscrizioni a fine giugno sono state pari a 390 unità, il secondo peggior risultato dell'ultimo decennio, superato solo da quello registrato tra aprile e giugno 2020, in pieno lockdown. Le cessazioni sono state pari a 254 unità, in linea con i risultati degli ultimi due anni, ma ancora lontane dai valori del periodo pre-covid. In linea con l'andamento nazionale, il settore delle costruzioni mantiene un ritmo di crescita sostenuto anche in questo trimestre con 14 imprese in più e una variazione dello 0,34%, valore doppio rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Bene anche i Servizi di informazione e comunicazione che mettono a segno nel trimestre un incremento di 7 unità, pari al +1,41% in termini percentuali. La ripresa del settore turistico a ridosso della pausa estiva è accompagnata da un saldo attivo delle imprese che operano nelle attività di alloggio e ristorazione (+6 unità la variazione assoluta, +0,25% quella percentuale). Difficoltà si segnalano per le Attività manifatturiere (-13 unità e una variazione negativa pari a -0,55%, comunque in miglioramento rispetto al -0,90% del secondo trimestre del 2021) e il Commercio con un saldo pari -23 unità e una variazione relativa pari a -0,31% (+0,27% un anno fa). (ANSA).