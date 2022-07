Beach volley: a Termoli tappa campionato italiano

(ANSA) - TERMOLI, 26 LUG - Un centinaio di atleti da tutta Italia a Termoli per il campionato italiano di beach-volley in programma sulla spiaggia sud della città dal 28 al 31 luglio prossimo. Tra le coppie maschili e femminili in gara, anche sportivi dall'Iran.

L'evento, curato dalla Fipav Molise, è stato presentato oggi pomeriggio nella sala Adriatico dell'Università degli studi del Molise dal docente dell'ateneo Germano Guerra delegato del rettore. Presenti l'Assessore comunale allo sport Michele Barile, il Presidente Fipav Molise Gennaro Di Niro. Sono intervenuti: Elisabetta Lancellotta consigliere nazionale del Coni, Angelo Campofredano Segretario Struttura Territoriale Molise di Sport e Salute, Maurizio Rivellino presidente Federazione italiana dello sport universitario Molise e il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli Amedeo Nacarlo.

"Quest'anno la Federazione nazionale ha affidato al comitato Molise una delle tre tappe gold - ha spiegato Di Niro - penultimo appuntamento italiano prima della finalissima in programma in Veneto dal 2 al 4 settembre a Caorle.

In attesa delle liste ufficiali, che verranno rese note nelle prossime ore, saranno sicuramente sulla costa molisana: Marta Menegatti e Valentina Gottardi, 5° posto al mondiale lo scorso giugno al Foro italico di Roma". Le gare prenderanno il via mercoledì prossimo dalle ore 9:00 alle ore 19:00 tra il lido Bahia Azzurra e Tricheco e proseguiranno fino a domenica. Durante le giornate di campionato, non solo sport ma anche divertimento. Sabato 30 luglio il Lido Cala Sveva ospiterà il dj americano Jamie Lewis.

"Ci accingiamo a vivere una manifestazione sportiva di altissimo livello - ha dichiarato l'Assessore Barile - che darà al nostro territorio una grandissima visibilità nazionale e internazionale. Ringrazio la Fivap Molise che ha fortemente voluto questo evento qui a Termoli ed abbiamo collaborato affinchè tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Siamo felici di poter annunciare questo ulteriore appuntamento che segue una stagione ricca come l'Rds Summer Festival. Il campionato italiano è un grande veicolo per promuovere anche turisticamente Termoli". (ANSA).