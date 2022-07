Musica: Sangiovanni infiamma il pubblico di Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 23 LUG - Con l'esibizione dell'artista Sangiovanni che ha infiammato il pubblico assiepato nel parco comunale di Termoli, si è aperta la "tre giorni" di concerti a Termoli del "Summer Festival" che vede come protagonisti i migliori cantanti italiani. L'esibizione di Giovanni Pietro Damian ha calamitato nell'area verde della città adriatica migliaia di giovani che hanno ballato al ritmo delle sue canzoni. Presentato da Anna Pettinelli, Sangiovanni ha fatto un ingresso trionfale esibendosi nei suoi brani del momento.

"Quando io ho sentito il provino che lui ha fatto ad 'Amici' - ha dichiarato Anna Pettinelli sul palco -, ho detto: erano anni che non sentivo un talento del genere: forte con la musica giusta. Ce lo siamo litigato. In un pomeriggio a Roma lui scelse l'innominato e non è venuto nella mia squadra ma la mia stima per lui è rimasta immutata. Riesce a parlare al cuore, alle orecchie, ha un grandissimo talento. A me piace, voi l'amate, io sono molto felice di ospitare un vero artista stasera: Sangiovanni". Per due ore, il cantante ha cantato dal vivo tra gli applausi.

Questa sera sul palco del parco comunale si esibirà Raf e Rocco Hunt mentre domani sera arriverà Francesco Gabbani.

