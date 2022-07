'Racconti nella Rete', premio ad Alessio Manfredi Selvaggi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 LUG - Alessio Manfredi Selvaggi con il racconto 'Diverso da chi?' è tra i vincitori della 21esima edizione del Premio letterario 'Racconti nella Rete'. La giuria tecnica ha selezionato i 25 racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi. Ad Alessio è stato assegnato il premio 'Associazione italiana digital revolution' (Aidr) per il vincitore più giovane. Nato a Campobasso nel 2005, è un ragazzo con la Sindrome di Down, frequenta l'Ite 'Pilla' ed è un campione di corsa campestre e dei 100 metri. Suona la tastiera e dedica il suo impegno anche sui social per l'inclusione. Anche per questo il 25 novembre 2021 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha nominato Alfiere della Repubblica. "Complimenti ai vincitori - le parole di Demetrio Brandi, presidente e ideatore del Premio - e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso". (ANSA).