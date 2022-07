Polizia: questore Campobasso, serve collaborazione di tutti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 LUG - E' la tutela della sicurezza pubblica la priorità del nuovo questore di Campobasso Vito Montaruli che in occasione del suo insediamento ha tenuto questa mattina una conferenza stampa in Questura. Montaruli ha parlato del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata dalle regioni vicine, "un fenomeno - ha detto - che va descritto nelle sue esatte dimensioni". Sul tema droga ha invece sottolineato: "Lo spaccio purtroppo è ovunque, è un fenomeno molto diffuso in tutta Italia. E' necessario che ci sia un approccio da parte di tutte le istituzioni perché non è una banalità ma è un problema che va affrontato anche dal punto di vista sociale in modo serio". Infine Montaruli ha garantito collaborazione con tutte le istituzioni e le altre forze dell'ordine: "Questo è un lavoro - ha affermato - in cui non esiste un protagonista principale, tutti devono collaborare perché se non c'è collaborazione non si ottengono risultati". (ANSA).