Turismo: raddoppiano navette trasporto villeggianti Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 30 GIU - Raddoppiano le navette per il trasporto dei turisti in spiaggia a Termoli. Il servizio "SunBus", attivato dall'Amministrazione comunale, entra a pieno regime dal 1 luglio collegando il Terminal bus e il mega parcheggio del cimitero con il lungomare nord "Cristoforo Colombo" e il litorale sud di "Rio Vivo", quest'ultima operativa solo nei fine settimana.

Un servizio gratuito che punta a incentivare il trasporto dei villeggianti verso il mare senza l'utilizzo dell'auto. I "SunBus" effettuano le fermate davanti gli stabilimenti balneari a nord della città fino al prossimo 31 agosto mentre a sud collegano il porto, Viale Marinai d'Italia con via Rio Vivo raggiungendo i lidi. Nel mese di agosto anche per il tratto sud sarà attivo tutti i giorni. (ANSA).