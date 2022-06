Digitalizzazione, Cciaa Molise, ecco Bando voucher 2022

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GIU - La Camera di commercio del Molise, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.01, ha approvato il 'Bando voucher digitali I4.0' per il 2022. E' finalizzato a promuovere la diffusione della cultura e pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo. Nello specifico l'iniziativa vuole: sviluppare la capacità di collaborazione tra Mpmi e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented, promuovere l'utilizzo, da parte delle Mpmi della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0, favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post emergenziale. Le risorse complessivamente stanziate dalla Cciaa a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 120 mila euro. Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite Pec all'indirizzo cciaa.molise@legalmail.it dalle ore 8 del prossimo 11 luglio alle 21 del 21 agosto. I dettagli dell'avviso sono consultabili sul sito web della Cciaa Molise.

