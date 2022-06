Pnrr: Bando borghi, Molise unica regione fondi non assegnati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GIU - Il ricorso al Tar presentato dal comune di Castel del Giudice (Isernia), secondo classificato, contro quello di Pietrabbondante, risultato vincitore, blocca l'assegnazione delle risorse in Molise per la linea A del bando per la rigenerazione dei borghi con i fondi del Pnrr. Oggi il Ministero della Cultura ha assegnato i fondi a tutti i vincitori nelle regioni con l'unica eccezione appunto del Molise. "Tenuto conto - si legge nel decreto - che, per la linea di intervento A, con ordinanza cautelare del 5 maggio scorso il Tar del Molise ha sospeso l'efficacia della determinazione della Regione Molise del 4 marzo 2022, con cui sono stati approvati gli esiti della procedura, e considerato che allo stato non possono essere assegnate le risorse rispetto al Progetto pilota selezionato, si procede nel rispetto degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone stabiliti nel Pnrr, dichiarato di preminente interesse nazionale, all'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse con riserva di adottare successivi provvedimenti all'esito dei contenziosi in essere". (ANSA).