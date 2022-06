Unimol, si lavora a progetto cooperazione con Messico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GIU - Intraprendere un percorso comune di cooperazione internazionale nel campo della formazione, della ricerca e della mobilità accademica, favorendo scambi di docenti e studenti con prestigiose realtà accademiche messicane. E' la volontà manifestata dal rettore dell'Università del Molise Luca Brunese e dall'Ambasciatore del Messico Carlos García de Alba Zepeda, in visita ufficiale in Molise in questi giorni. "Sarà un nuovo, interessante tassello, un valore aggiunto per la nostra Università" le parole di Brunese. Il diplomatico ieri è stato ospite dell'ateneo molisano. (ANSA).