'Quo vadis Europa?', ecco Summer School dell'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GIU - 'Quo vadis Europa? Le sfide dell'Unione Europea nel tempo delle crisi': è il tema della 10/a edizione della Summer School organizzata dall'Università del Molise (Corso di laurea in Scienze politiche),in programma a Campobasso dall'11 al 14 luglio. "La finalità - si legge in una nota dell'Unimol - sarà quella di apprezzare il ruolo che l'Unione europea, e il suo diritto, svolge sul continente europeo anche nei periodi di crisi al fine di garantire la pace e il benessere dei cittadini nel contesto di una comunità di valori comuni". Il programma si articolerà attraverso una impostazione multidisciplinare. Ciascuno dei panel includerà la relazione di un giurista, di un economista, di uno storico e di un sociologo, al fine di permettere la comprensione dei temi in discussione da un punto di vista multidimensionale. La Summer School è diretta a studenti, dottorandi, avvocati, liberi professionisti. L'iscrizione è gratuita grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (ANSA).