Consorzi bonifica, Coldiretti 'Toma silente su criticità'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GIU - Le soluzioni prospettate dalla Coldiretti Molise al presidente della Regione Donato Toma per affrontare le problematiche dei Consorzi di bonifica di Termoli e Larino "restano ancora senza risposta". E' quanto afferma in un'ampia nota il Delegato regionale dell'organizzazione degli agricoltori, Giuseppe Spinelli, ricordando l'incontro avuto nello scorso marzo. "Nel corso del colloquio col governatore - spiega Spinelli - parlammo ampiamente delle problematiche legate ai Consorzi di Bonifica del Molise, soffermandoci su quelli di Termoli e Larino, i due Enti che si fonderanno nel Consorzio del Basso Molise. Fornimmo al presidente un dettagliato quadro sulle loro criticità, suggerendo al contempo delle soluzioni, ma - osserva - ad oggi tutto tace. Per questo chiediamo al governatore cosa stia effettivamente facendo per risolvere le problematiche legate a un settore tanto importante, e non solo per l'agricoltura, specie in un momento in cui l'acqua sta diventando sempre più un bene preziosissimo. Intanto il tempo passa, alla guida dei due Enti è stato nominato un nuovo commissario straordinario (Fabio Rastelli), ma i problemi legati alla gestione delle risorse idriche restano immutati, e in questa situazione chi paga come sempre le spese sono gli agricoltori. Ma il presidente Toma e l'intera Giunta regionale - conclude - si rendono conto che così facendo stanno distruggendo la vera agricoltura del Basso Molise?". (ANSA).