Tourismed Plus, una proposta di legge su pescaturismo

(ANSA) - TERMOLI, 22 GIU - La conferenza internazionale del Progetto europeo "Tourismed Plus" sul pescaturismo a Termoli si conclude con la predisposizione di emendamenti alla legge in Italia e nei Paesi coinvolti dall'Interreg. Per il Molise l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo che ha curato la "due giorni" conclusiva di "Tourismed Plus" ha presentato un'integrazione alla proposta di legge regionale, già esistente, attualmente depositata in II commissione regionale.

L'incontro di oggi tra i partner internazionali: Corsica, Spagna, Bosnia Erzegovina e Montenegro, organizzato dall'Aast, ha visto numerosi interventi dei presenti tra cui il direttore del Dipartimento del Turismo della Regione Molise Nicola Pavone.

"Il pescaturismo esiste già, ma le normative di oggi in Italia non rendono attuabile questa forma di turismo esperienziale - dichiara Alessandro Melillo della Prism, promotore del Progetto europeo - Per tale motivo stiamo approntando emendamenti alle leggi esistenti per promuoverne e incentivarne l'attività". Il Progetto europeo nasce proprio nell'ottica di un "turismo responsabile" con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente marino e sviluppare un modello in grado di superare quelle normative che rappresentano il "collo di bottiglia" di questa forma di turismo esperienziale e che non ne permettono uno sviluppo adeguato. (ANSA).