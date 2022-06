Estate, in Molise Caciocavallo e Tintilia tra prodotti top

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GIU - Il formaggio Caciocavallo e il vino Tintilia sono i prodotti molisani inseriti nei 'Sigilli di Campagna Amica 2022' di Coldiretti: 418 prodotti tipici e razze animali da scoprire durante l'estate "grazie alla più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina - spiega l'organizzazione - mai realizzata in Italia dagli agricoltori durante la pandemia".

I 'Sigilli', censiti dall'Osservatorio sulla biodiversità istituito dal comitato scientifico di Campagna Amica, sono prodotti rari che posseggono caratteristiche assolutamente preziose che il mondo contadino ha sapientemente custodito contro l'omologazione e la banalizzazione. Il 92% delle produzioni tipiche nazionali nasce nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti, un patrimonio dell'enogastronomia sostenibile e a km zero conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. E' quanto emerso da una analisi della Coldiretti diffusa alla vigilia della Giornata internazionale per la gastronomia sostenibile 2022 proclamata dall'Onu che si è celebrata il 18 giugno. (ANSA).