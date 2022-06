Turismo in crescita a Termoli, boom stranieri

(ANSA) - TERMOLI, 18 GIU - Turismo in aumento a Termoli.

E' quanto emerge dai dati raccolti dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo nelle strutture alberghiere e ricettive della città.

Nei primi cinque mesi dell'anno, Gennaio-Maggio gli arrivi complessivi di italiani e stranieri in alberghi e residence sono attestati al +56,4% (11.691) e le presenze totali al +27,2% pari a 26.742 viaggiatori. A incidere in maniera importante, i turisti stranieri che hanno registrato un +340% negli arrivi e +164,7 nelle presenze rispetto al 2021.

Bene anche il mese di maggio sia negli alberghi che nei residence e case vacanza. L'incremento complessivo registrato, rispetto allo scorso anno, è del 58,7% negli arrivi totali (italiani e stranieri) e 45,5% nelle presenze pari a 8.681 villeggianti. A fare la parte da "leone" in questo periodo, sono stati sempre i turisti stranieri. L'aumento è del 274,3% negli arrivi e 154,9% nelle presenze. I viaggiatori italiani, a maggio hanno ottenuto un "trend" sempre positivo con un +44,4% negli arrivi e +35,1% nelle presenze.

Gli italiani che hanno soggiornato in città sono arrivati soprattutto dal Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna mentre gli stranieri dall'Austria, Francia e Germania. (ANSA).