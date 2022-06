Giornate archeologia:Larino,visite guidate Anfiteatro romano

(ANSA) - LARINO, 17 GIU - Per le Giornate Europee dell'Archeologia, in programma da oggi fino al prossimo domenica 19 giugno, la Soprintendenza del Molise ha scelto Larino per promuovere un momento di approfondimento sul ruolo centrale dell'archeologia preventiva nel favorire la conoscenza del patrimonio archeologico.

L'anfiteatro romano così come gli altri monumenti sono fruibili da residenti e turisti. E' possibile anche effettuare visite guidate con l'Associazione "Memo Cantieri Culturali".

"Ringraziamo la Soprintendenza del Molise e, sempre nell'ottica della proficua collaborazione, siamo fiduciosi sulla possibilità di rendere sempre fruibili e visitabili le nostre aree archeologiche" scrive il sindaco frentano Pino Puchetti su facebook.

E' possibile visitare l'area archeologica oggi dalle 15:30 alle 19:00; sabato 18 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00 e domenica 19 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 13:00. (ANSA).