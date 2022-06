'Terr@ di Passo', ecco a Riccia ecomuseo virtuale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 GIU - Attraversare gli stessi luoghi che nella storia sono stati percorsi da santi, briganti, condottieri, greggi, re e regine. Fare un viaggio nel tempo nel cuore del Fortore dove i componenti della nobile famiglia de Capua per secoli hanno segnato le vicende politiche locali, e non solo, lasciandone traccia ancora oggi. A Riccia (Campobasso) prende vita l'ecomuseo virtuale 'Terr@ di Passo'. Il progetto, che rientra nelle azioni dell'Interreg Italia-Croazia 'Made in Land Natural anche Cultural Assest PP4-Municipality of Riccia' per il rilancio delle aree interne, sarà presentato domani 17 giugno, alle 17 nei locali di 'Spazio Sfuso' a Campobasso. Con il direttore del Gal 'Molise verso il 2000', Adolfo Colagiovanni che aprirà i lavori, sarà presente Pietro Testa, sindaco di Riccia, comune capofila e teatro della sperimentazione dell'ecomuseo virtuale 'Terr@ di Passo'. Interverranno la project manager Miriam Panichella, che illustrerà anche i risultati raggiunti dal progetto 'Made in Land', e i rappresentanti dell'impresa culturale 'JustMO'' curatori dell'ecomuseo. A moderare l'incontro, Michele Fratino. (ANSA).