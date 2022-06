Con 'Spiaggia abile' la costa molisana diventa inclusiva

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 11 GIU - Il progetto "Spiaggia abile" presentato dai comuni della costa molisana con Montenero di Bisaccia come capofila si è guadagnato il primo posto a livello nazionale ed è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto governativo ha previsto 1 milione e 200 mila euro a valere sulle risorse del "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con l'aggiunta di ulteriori 120 mila euro della Regione Molise come cofinanziamento.

L'iniziativa coinvolge Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia insieme all'associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia. Le spiagge molisane saranno dotate di attrezzature adatte ai diversamente abili e servizi a loro dedicati.

"Spiaggia abile è il frutto di un bel lavoro di squadra e rappresenta un progetto di civiltà, oltre che un grande passo avanti nell'evoluzione dei servizi inclusivi che immaginiamo per il nostro territorio - dichiara il sindaco montenerese Simona Contucci - La lista delle cose da fare è lunga, ma faremo di tutto per gestire al meglio le risorse che arriveranno, per rendere la nostra costa maggiormente inclusiva e accessibile".

Il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti aggiunge:"Con l'implementazione di servizi di qualità per le categorie più fragili e bisognose di attenzione, che contraddistinguono questo progetto che parla di inclusività e di abbattimento delle barriere, ritengo si possa dare un bel segnale di crescita del nostro territorio, fornendo nel contempo un bel biglietto da visita per tutta la nostra costa".

"Abbiamo sempre creduto in iniziative di questo spessore, puntando già negli anni scorsi a dotare i nostri lidi di servizi dedicati - prosegue il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri - La spiaggia abile di Campomarino sarà fruibile già nei prossimi giorni, mentre i fondi derivanti dal finanziamento saranno importanti nell'incrementare i servizi già garantiti dall'amministrazione comunale di Campomarino".

Soddisfazione è espressa dal primo cittadino di Petacciato Roberto Di Pardo e dell'associazione Afasev. (ANSA).