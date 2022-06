Art Bonus, Loto di Ferrazzano premiato all'Arena di Verona

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 GIU - Il Loto di Ferrazzano (Campobasso) è stato premiato ieri sera all'Arena di Verona per l'Art Bonus 2021. Il teatro del piccolo borgo molisano si è infatti classificato al terzo posto per il premio Art Bonus 2021, promosso dal ministero dei Beni Culturali riconoscendo ai donatori un credito d'imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno di un bene culturale. Sono stati premiati i 10 progetti più votati online e la cerimonia si è svolta nel luogo del vincitore del concorso, l'Arena di Verona con il progetto "67 colonne per l'Arena" che si è piazzato al primo posto con oltre 38mila voti; al secondo posto il progetto "Monastero del Carmine di Bergamo" con oltre 37mila voti e al terzo il teatro molisano.

A ritirare il premio per il Loto di Ferrazzano c'era il direttore artistico del teatro, Stefano Sabelli, per l'occasione accompagnato dall'assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno.

"Abbiamo ottenuto questo risultato con quasi 12.500 voti - ha commentato un emozionato Sabelli - che sono quasi 5 volte la popolazione di Ferrazzano, il luogo dove il Loto risiede, voti raccolti con entusiasmo crescente da tutta Italia e anche oltre.

Siamo arrivati all'Arena di Verona - ha ricordato - con una storia di già oltre 600 spettacoli ed eventi proposti e prodotti e di più di 3.000 artisti ospitati, con tanti dei più grandi nomi del teatro e della musica, italiani e internazionali. E' la conferma che i sogni a volte hanno le gambe più lunghe della tua immaginazione e ti portano dove nemmeno ti saresti aspettato di poter arrivare. Nell'Arena lirica più bella e più prestigiosa del mondo abbiamo rappresentato con orgoglio il Molise, la nostra terra. Grazie di cuore a quanti ci hanno fin qui sostenuto e a quanti lo faranno e saranno con noi in futuro".

