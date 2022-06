Due rapine in 24 ore a Isernia, supermarket e negozio

(ANSA) - ISERNIA, 10 GIU - Rapina al supermarket di quartiere San Lazzaro a Isernia: la Polizia ha fermato i presunti responsabili. I fatti si sono svolti al momento dell'apertura, secondo una prima ricostruzione il direttore del supermarket è stato minacciato da tre malviventi armati che si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa e sono fuggiti. Da qui la richiesta di intervento al 113 e il fermo di tre sospetti. È la seconda rapina a Isernia in meno di 24 ore. Ieri pomeriggio, infatti, un malvivente è entrato in un negozio di via XXIV Maggio e, minacciando con un coltello una dipendente, si è fatto consegnare il denaro in cassa: circa 1000 euro. Indaga la Polizia. (ANSA).