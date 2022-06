Italia Brilla a Scapoli, iniziato countdown per lancio razzo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GIU - Un laboratorio pratico che consentirà ai partecipanti di costruire e lanciare un razzo. E' quanto prevede l'evento 'Italia Brilla-Costellazione 2022', promosso da 'Il Cielo Itinerante', associazione che si propone di avvicinare bambine e bambini in situazioni di disagio socio-economico allo studio delle materie scientifico-tecnologiche attraverso metodi formativi innovativi.

Un tour che durerà sei mesi e toccherà 50 Comuni in tutte le regioni. Il progetto, di cui l'Unicef Italia è main partner, patrocinato dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) e dal ministero dell'Istruzione, rientra nel programma educativo congiunto con l'Agenzia spaziale europea (Esa) promosso in occasione della missione 'Minerva' di Samantha Cristoforetti. Il pullmino dell'associazione, insieme a divulgatori scientifici e telescopi, si fermerà a Scapoli (Isernia) mercoledì 8 giugno dalle 17:30. La giornata si concluderà alle 22:30 con l'osservazione del cielo attraverso telescopi professionali. "La possibilità di scoprire il cielo e avvicinare i ragazzi alla scienza attraverso il gioco - ha commentato Ersilia Vaudo, presidente de 'Il Cielo Itinerante' - può mettere in atto una trasformazione profonda. La voglia di proiettarsi in avanti e immaginare per sé stessi prospettive nuove. Sì, un telescopio può fare piccole magie". (ANSA).