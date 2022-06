Agricoltura: Molise, 1,3 mln di euro a Comuni e aziende

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GIU - Pubblicato sul sito web della Regione Molise l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili inerenti la Misura 4 del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 relativa agli investimenti a tutela dell'ambiente e biodiversità. L'importo complessivo è di 1,3 mln di euro. Lo rende noto l'assessorato regionale all'Agricoltura. L'intervento sostiene la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali. "Investimenti solo sulla carta secondari - sottolinea l'assessore Nicola Cavaliere - ma in realtà fondamentali per la conservazione e la tutela dell'ambiente. Interventi che proteggono e valorizzano l'attività agricola locale e che vedono tra i beneficiari non solo aziende, ma anche Comuni molisani". (ANSA).