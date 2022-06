Festival dei Misteri: Litfiba e Mario Biondi a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 GIU - Saranno i concerti di Litfiba e Mario Biondi gli eventi di punta del cartellone del Festival dei Misteri a Campobasso, presentato questo pomeriggio in conferenza stampa dal sindaco Roberto Gravina. Tante le iniziative in calendario a partire da domani e fino al 2 luglio. Momento centrale sarà come sempre la sfilata dei Misteri, nella mattinata di domenica 19 giugno, giorno del Corpus Domini. Gli ingegni di Paolo Saverio Di Zinno torneranno ad attraversare le strade della città dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Rivoluzionata rispetto al passato invece la parte dei grandi eventi serali. I concerti di punta, Litfiba domenica 19 e Mario Biondi sabato 18, non si terranno in centro, come sempre accaduto finora, ma nel piazzale antistante lo stadio Selva Piana. Per la prima volta inoltre per i due spettacoli principali si pagherà un biglietto d'ingresso: 10 euro per i Litfiba e 5 euro per Mario Biondi. Gli altri concerti in programma si terranno invece tutti in centro, in piazza della Vittoria, con ingresso gratuito: giovedì 16 protagonista la zampogna di Christian di Fiore, venerdì 17 L'Orchestraccia, sabato 18 il dj e producer Andry The Hitmaker e domenica 19 il cantautore Joe Barbieri. (ANSA).