Turismo: sindaco Termoli, città scelta da viaggiatori

(ANSA) - TERMOLI, 05 GIU - "Oggi i turisti scelgono Termoli, apprezzano il suo mare, i suoi vicoli, la sua cucina. È una grande opportunità che non si può sprecare". Così il sindaco di Termoli e Presidente della Provincia Francesco Roberti che, attraverso i social, invita gli operatori ad impegnarsi per offrire servizi e professionalità ai viaggiatori.

"Quindi, tutti a rimboccarsi le maniche perché l'estate vera sta per cominciare e Termoli può affrontarla con il vento in poppa - scrive il primo cittadino-. Tutti insieme appassionatamente cerchiamo di fare la nostra parte, vigiliamo su chi abbandona i rifiuti, rispettiamo l'ambiente e accogliamo i turisti con educazione e gentilezza". (ANSA).