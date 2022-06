Basket: finali under19 donne, parte avventura Magnolia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 GIU - La Molisana Magnolia Campobasso è pronta ad entrare nel clima delle finali nazionali under 19 femminili che vedono le rossoblù tra le 16 squadre in gara: la cerimonia di inaugurazione è in programma in serata quando, dalle 19, partirà dalla piazza principale di Battipaglia (Salerno) la sfilata di presentazione delle protagoniste dell'evento. L'esordio è in programma domani sera alle 20.30 contro la Geas Sesto San Giovanni.

"Senza ombra di dubbio - spiega alla vigilia il coach delle ragazze Mimmo Sabatelli - saremo di fronte ad una serie di emozioni intense per noi. Aver raggiunto l'ultimo atto della competizione di categoria è per noi motivo di ulteriore soddisfazione. Facciamo parte del gotha del movimento tricolore e proveremo a fare del nostro meglio sul parquet".

Sorteggiate nel raggruppamento B, oltre alla Geas Sesto San Giovanni avversaria all'esordio, le rossoblù troveranno sulla propria strada anche un'altra formazione giovanile espressione di un'altra competitor della prima squadra in A1, ossia la Reyer Venezia, e la Smit Roma Centro.

"Senza dubbio affrontare una squadra di blasone e tradizione come Sesto San Giovanni - aggiunge Sabatelli - non rappresenta un avvio soft, ma più in generale è anche vero che ci troveremo in un contesto con le migliori sedici squadre di Italia. Saranno tutte gare difficili contro società già abituate a questo tipo di evento. Saranno perciò fondamentali attenzione, voglia ed entusiasmo per provare a portare a casa qualche successo.

Probabilmente pagheremo un po' di dazio all'emozione per quello che è lo scotto tipico del noviziato, ma cercheremo di moltiplicare i nostri sforzi per bilanciare questo tipo di sensazioni". (ANSA).