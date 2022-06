Caro gasolio: ancora stop pesca a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 04 GIU - Stop della pesca a Termoli per un'altra settimana. E' la decisione presa dalla marineria, oggi, a conclusione di una riunione nel Mercato ittico della città. La protesta, così come lo stato di agitazione dei marittimi locali, continua insieme ai pescatori di Abruzzo, Puglia e Calabria.

"Chiediamo un incontro con il presidente Toma che ci sta supportando - ha dichiarato Paola Marinucci, presidente dell'Associazione Armatori Pesca del Molise - e un intervento del sottosegretario Battistoni sul caro gasolio. Lo ringraziamo per quello che sta facendo ma, purtroppo, non basta". (ANSA).