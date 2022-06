S.Eufemia a Maiella, festa per i 20 anni del Giardino botanico

(ANSA) - SANT'EUFEMIA A MAIELLA, 03 GIU - Una settimana di appuntamenti per festeggiare, nel Parco nazionale della Maiella, i 20 anni del Giardino Botanico 'Daniela Brescia' a Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) e guidare grandi e piccoli alla scoperta delle specie vegetali da riconoscere, tutelare e conservare, nel rispetto della biodiversità. Si comincia con il weekend di 'Naturarte', sabato 4 e domenica 5, due giornate a conclusione delle quali si terrà il convegno "Il patrimonio floristico della Maiella e le attività di conservazione ex situ", per continuare con laboratori e visite guidate fino a sabato 11 giugno.

L'iniziativa rientra nell'"Appuntamento in Giardino", festa dei giardini italiani promossa da Associazione Parchi e Giardini d'Italia (Apgi), con il patrocinio del ministero della Cultura, nata in accordo con il "Rendez-vous aux jardins" che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Domenica 5, dalle 15.30, al convegno "Il patrimonio floristico della Maiella e le attività di conservazione in situ", dopo i saluti di Francesco Crivelli, sindaco di S.Eufemia, e di Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, sono previsti gli interventi di Luciano Di Martino, responsabile Ufficio Monitoraggio e Conservazione della Biodiversità vegetale nonché direttore del Parco; Fernando Tammaro, già Ordinario di Botanica e consigliere del Parco nazionale della Maiella; Fabio Conti dell'Università degli Studi di Camerino; Costantino Bonomi, responsabile Area Botanica Museo delle Scienze di Trento (Muse) e referente Botanical Garden Conservation International; Paola Fortini, direttrice 'Giardino della Flora Appenninica' Università degli Studi del Molise; Fernando Di Fabrizio, direttore della Riserva Naturale Lago di Penne; Marco Di Santo, responsabile Ufficio Agronomico e indennizzi fauna selvatica; Paola Di Martino, Cooperativa Majambiente; Serena Dorigotti, referente italiano Progetto LearnToEngage; Mirella Di Cecco e Giampiero Ciaschetti, Ufficio Monitoraggio e Conservazione della Biodiversità vegetale.

Al termine degustazione del vino Vola Volè Maiella National Park e dei liquori della Distilleria Toro. (ANSA).