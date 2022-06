Caro gasolio: marineria Termoli, riduzione per stop protesta

(ANSA) - TERMOLI, 03 GIU - "Bene gli interventi messi in campo per la pesca ma per la marineria molisana la condizione primaria per la sospensione dello stato di agitazione è la riduzione del prezzo del gasolio". Così, all'ANSA la presidente dell'Associazione Armatori Pesca del Molise, Paola Marinucci in risposta al Ministro Stefano Patuanelli che ha annunciato fondi per 40 mln di euro a sostegno del settore.

"Domani è convocata una riunione nel mercato ittico di Termoli per decidere se proseguiremo o meno lo 'stop' - aggiunge la Marinucci -. Tra le ipotesi al vaglio, la riduzione delle giornate di pesca qualora si dovesse decidere di uscire in mare".

Qualora i pescatori del medio Adriatico, in particolare le Marche, dovessero decidere di riprendere le battute di pesca, anche la marineria termolese tornerà attiva. "Saremo costretti anche in perdita a riprendere l'attività per evitare l'arrivo di pescato di altre regioni sui mercati locali" concludono gli operatori del luogo. (ANSA).