App per Carnevale Larino, concorso Unimol per studenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 GIU - L'Università del Molise, in collaborazione con l'Associazione culturale 'Larinella' di Larino (Campobasso), ha bandito il concorso 'Digitalizziamo il Carnevale di Larino'. Prevede l'ideazione, progettazione e produzione di un'applicazione per dispositivi mobili finalizzata a valorizzare il Carnevale di Larino, uno dei 27 carnevali storici in Italia. Il concorso è riservato agli studenti iscritti, per l'a.a. 2021-2022, ai Corsi di laurea dell'Unimol.

È ammessa la partecipazione di singoli studenti o di gruppi di studenti, fino ad un massimo di sei persone per gruppo, non necessariamente iscritti allo stesso corso di laurea. Termini e modalità di partecipazione sono consultabili sul sito web dell'Unimol. (ANSA).